CHP’de Yeni Kriz! Parti İçinden Karşı Sesler Yükselmeye Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 2023 olağanüstü kurultayının ardından sular durulmuyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultayla ilgili yargı sürecinden ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde parti yönetimine geri döneceğini açıklaması, CHP içindeki tartışmaları alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu çıkışa ‘Biz kayyuma da butlana da partiyi bırakmayız’ şeklinde sert bir yanıt verdi:

Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde şaibe olduğunu savunarak CHP yönetiminin gerekli hukuki refleksi göstermediğini iddia ederken, parti kulislerinde bu konuda geç kalındığı ve kamuoyunun yeterince aydınlatılmadığı görüşünün hakim olduğu konuşuluyor. CHP içinde bazı isimlerin ise parti yönetiminin sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli gündemle ilerlemesini eleştirdiği aktarılıyor.

'TÜRKİYE KONUŞULMALI' ELEŞTİRİSİ

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sonrası CHP yönetimi İmamoğlu’na tam destek verirken, yurt genelinde mitingler düzenlendi. Ancak son günlerde bazı parti üyeleri ve kurmaylar, bu süreçte “partinin tek gündeminin İmamoğlu olması” nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. “CHP iktidara yürüyen bir parti. Türkiye’yi nasıl yöneteceğine dair projeler de konuşulmalı” sesleri yükseliyor.

‘ELEŞTİRİLER SAHADA KARŞILIK BULMUYOR’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, iç tartışmalara dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Siyasi partilerde eleştiri olabilir. 47 yıl sonra birinci parti olunmuş, belediyelerin yüzde 65’i alınmış, tüm anketlerde birinciyken ve tarihinin en büyük saldırısıyla mücadele veriyorken ‘CHP iyi yönetilemiyor. İmamoğlu’na fazla sahip çıkılıyor’ eleştirilerini doğru bulmam. Zaten sahada da tutumuzun karşılığı var, eleştiri yok.”

Kaynak: Cumhuriyet