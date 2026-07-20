CHP’de Tarihi Düğüm Yargıtay’da: 'Mutlak Butlan' Dosyası 56 Gün Sonra Yüksek Mahkemede
CHP'de Özgür Özel yönetiminin seçildiği 38. Olağan Kurultay’ı iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve iade eden 'mutlak butlan' kararına karşı yapılan temyiz başvurusu, 56 günün ardından resmen Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay kaynakları ise kritik davanın 1 Eylül’de adli tatil bitene kadar gündeme alınmayacağını netleştirdi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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