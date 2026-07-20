CHP'li Vekillerin Dokunulmazlıkları Kaldırılacak mı? AK Partili İsimden Net Mesaj

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve yakın kurmaylarının dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile alakalı en net açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Usta dokunulmazlıkların kaldlrılması noktasında TBMM'ye gelecek fezlekeleri işaret ederken, "Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Vekillerin Dokunulmazlıkları Kaldırılacak mı? AK Partili İsimden Net Mesaj
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP'Lİ İSİMLERİN DOKUNULMAZLIKLARI KALACAK MI?

AK Partili Usta, soru üzerine mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leyla Şahin Usta, "Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz oluşmadı" ifadelerini kullandı.

USTA, FEZLEKELERİ İŞARET ETTİ

"İddianamelerde aynı isimler geçiyor" şeklindeki soru üzerine Usta, "Ama iddianame dediğiniz gibi... Bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor" cevabını verdi.

'ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

"Şu an bugünden yarına bir dokunulmazlık beklemiyoruz, doğru mu?" şeklindeki soru üzerine Usta, "Bizim Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dokunulmazlık Milletvekili dokunulmazlık kaldırılması CHP Özgür Özel
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