CHP'de 'Mutlak Butlan' Trafiği: Üç İsim Kemal Kılıçdaroğlu ile Görüştü

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan heyet, mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ KRİTİK TELEFON

Heyet, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Grup Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

ZİYARET TRAFİĞİ

Salı günü Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Kaynak: ANKA