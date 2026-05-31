CHP'de 'Kurultay' Polemiği!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında TBMM'de toplanan "Merkez Yönetim Kurulu" toplantısının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Zeynel Emre gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BAŞLATIYORUZ, YARIN, PAZARTESİ İMZALARI TOPLUYORUZ'

“Olağanüstü kurultay için yarından itibaren delegelerden imza toplanıp toplanmayacağı, sürecin başlatılıp başlatılmayacağı ” sorusuna Emre, şu yanıtını verdi:

“Başlatıyoruz. pazartesi, yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade edeyim, hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Üye isterse onu da toplarız, kim isterse. Ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Bu süreci zamana yayarak ilerletmenin mantığı yok"

'BU ŞARTLARDA KURULTAY NE KADAR TARTIŞMASIZ OLABİLİR?'

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partideki kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandığını, 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığını savunarak "Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili CHP’liler, İstanbul’un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege Akp partiye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA