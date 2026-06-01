CHP'de 'Kurultay' Bilmecesi Nasıl Çözülecek? İşte PM İçindeki 3 Eğilim

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'de kurultay tartışmaları da devam ediyor. Özgür Özel ve ekibi 45 gün içinde kurultay yapılmasını talep ederken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise CHP'nin 'arındırılması' gerektiğini ve bu sürecin ardından kurultay yapılmasını talep ederken, delege yapısının da değişmesi gerektiğini belirtiliyor. Bu gelişmelerle birlikte mahkeme kararıyla göreve dönen 37. Dönem PM'deki dengeler de ortaya çıktı.

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair de tartışmalar da beraberinde geldi.

PARTİ MECLİSİ İÇİNDE 3 EĞİLİM

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi '45 gün içinde' partinin kurultaya gitmesi gerektiği yönünde baskılarını sürdürürken 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise CHP'nin arınması ve ardından kurultaya gidilmesi yönünde tavır takınıyor.

Butlan kararının ardından yeniden göreve getirilen 37. Dönem Parti Meclisi'nde de bu iki görüş ağırlıktayken, bir grup PM üyesi ise sürecin daha itidalli bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuyor.

45 GÜN İÇİNDE KURULTAY YAPILMASINI İSTEYENLER

Kurultay talebindeki PM üyeleri şöyle:

1. Fethi Açıkel

2. Veli Ağbaba

3. Umut Akdoğan

4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

5. Ednan Arslan

6. Erbil Aydınlık

7. Aysu Bankoğlu

8. Zeynel Emre

9. Yunus Emre

10. Gökçe Gökçen

11. Özgür Karabat

12. Ulaş Karasu

13. Sevgi Kılıç

14. Aylin Nazlıaka

15. Selin Sayek Böke

16. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

17. Gamze Taşcıer

18. Yüksel Taşkın

19. Bülent Tezcan

20. Seyit Torun

21. Pınar Uzun

22. Aylin Yaman

23. Emre Yılmaz

24. Gökhan Zeybek

25. Ayşe Eser Danışoğlu

26. Hüseyin Yaşar

27. Yaşar Seyman

28. Hakkı Süha Okay

YARGI SÜRECİNİN BEKLENMESİ TARAFTARI OLANLAR

1. Kemal Kılıçdaroğlu

2. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Mv.)

3. Cemal Canpolat (İstanbul Bşk. Adayı)

4. Devrim Barış Çelik

5. Deniz Demir (Ankara Mv.)

6. Adnan Demirci

7. Alirıza Erbay

8. Yıldırım Kaya (Eski Mv.)

9. Bülent Kuşoğlu (Eski Mv.)

10. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Mv.)

11. Faik Öztrak (Tekirdağ Mv.)

12. Müslim Sarı (Eski Mv.)

13. Orhan Sarıbal (Bursa Mv.)

14. Berhan Şimşek

15. Erdoğan Toprak (İstanbul Mv.)

16. Turan Aydoğan (Eski Mv.)

17. Ahmet Hakan Uyanık

18. Hasan Efe Uyar

19. Akif Hamzaçebi (Eski Mv.)

20. Neslihan Hancıoğlu (Eski Mv.)

21. Necdet Saraç

'İTİDAL ARAYAN' PM ÜYELERİ

1.Semra Dinçer (Ankara Mv.)

2.Gürsel Erol (Elazığ Mv.)

3. Ali Öztunç (Kahramanmaraş Mv.)

4. Oğuz Kaan Salıcı5. Mehmet Tüm

6. Nevaf Bilek

7. Burhan Şenatalar

Kaynak: Gazete Pencere

