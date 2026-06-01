CHP'de 'Kurultay' Bilmecesi Nasıl Çözülecek? İşte PM İçindeki 3 Eğilim
Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'de kurultay tartışmaları da devam ediyor. Özgür Özel ve ekibi 45 gün içinde kurultay yapılmasını talep ederken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise CHP'nin 'arındırılması' gerektiğini ve bu sürecin ardından kurultay yapılmasını talep ederken, delege yapısının da değişmesi gerektiğini belirtiliyor. Bu gelişmelerle birlikte mahkeme kararıyla göreve dönen 37. Dönem PM'deki dengeler de ortaya çıktı.
CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair de tartışmalar da beraberinde geldi.
PARTİ MECLİSİ İÇİNDE 3 EĞİLİM
'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi '45 gün içinde' partinin kurultaya gitmesi gerektiği yönünde baskılarını sürdürürken 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise CHP'nin arınması ve ardından kurultaya gidilmesi yönünde tavır takınıyor.
Butlan kararının ardından yeniden göreve getirilen 37. Dönem Parti Meclisi'nde de bu iki görüş ağırlıktayken, bir grup PM üyesi ise sürecin daha itidalli bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuyor.
45 GÜN İÇİNDE KURULTAY YAPILMASINI İSTEYENLER
Kurultay talebindeki PM üyeleri şöyle:
1. Fethi Açıkel
2. Veli Ağbaba
3. Umut Akdoğan
4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
5. Ednan Arslan
6. Erbil Aydınlık
7. Aysu Bankoğlu
8. Zeynel Emre
9. Yunus Emre
10. Gökçe Gökçen
11. Özgür Karabat
12. Ulaş Karasu
13. Sevgi Kılıç
14. Aylin Nazlıaka
15. Selin Sayek Böke
16. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
17. Gamze Taşcıer
18. Yüksel Taşkın
19. Bülent Tezcan
20. Seyit Torun
21. Pınar Uzun
22. Aylin Yaman
23. Emre Yılmaz
24. Gökhan Zeybek
25. Ayşe Eser Danışoğlu
26. Hüseyin Yaşar
27. Yaşar Seyman
28. Hakkı Süha Okay
YARGI SÜRECİNİN BEKLENMESİ TARAFTARI OLANLAR
1. Kemal Kılıçdaroğlu
2. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Mv.)
3. Cemal Canpolat (İstanbul Bşk. Adayı)
4. Devrim Barış Çelik
5. Deniz Demir (Ankara Mv.)
6. Adnan Demirci
7. Alirıza Erbay
8. Yıldırım Kaya (Eski Mv.)
9. Bülent Kuşoğlu (Eski Mv.)
10. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Mv.)
11. Faik Öztrak (Tekirdağ Mv.)
12. Müslim Sarı (Eski Mv.)
13. Orhan Sarıbal (Bursa Mv.)
14. Berhan Şimşek
15. Erdoğan Toprak (İstanbul Mv.)
16. Turan Aydoğan (Eski Mv.)
17. Ahmet Hakan Uyanık
18. Hasan Efe Uyar
19. Akif Hamzaçebi (Eski Mv.)
20. Neslihan Hancıoğlu (Eski Mv.)
21. Necdet Saraç
'İTİDAL ARAYAN' PM ÜYELERİ
1.Semra Dinçer (Ankara Mv.)
2.Gürsel Erol (Elazığ Mv.)
3. Ali Öztunç (Kahramanmaraş Mv.)
4. Oğuz Kaan Salıcı5. Mehmet Tüm
6. Nevaf Bilek
7. Burhan Şenatalar
Kaynak: Gazete Pencere