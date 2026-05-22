CHP'de Kritik Zirve: Özgür Özel Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Görüştü

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin tepkiler büyüyor.

Özgür Özel, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yer aldı.

KARALAR KATILAMADI, İZMİR VE ANKARA BAŞKANLARI YOLDA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hasta olması sebebiyle gelemediği öğrenilirken, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin de Genel Merkez’e gelmek üzere yolda oldukları iletildi.

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi