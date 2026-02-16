CHP'de Hasbi Dede'ye İhraç İstemi

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

