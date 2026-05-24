CHP'de Hareketli Saatler: Kılıçdaroğlu Destekçileri Genel Merkez Önünde

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden alınırken, yerine eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve getirilmişti.

TEBLİĞ GERGİNLİĞİ

Bu kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde nöbetini sürdüren partililer ve milletvekilleri, sabah saatlerinde kararın tebliğini beklerken gerginlik yaşadı.

Gece boyunca Genel Merkez çevresinde nöbet tutulurken, günün erken saatlerinde aralarında avukat Aralarında milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de bulunduğu Kılıçdaroğlu destekçileri, Genel Merkez'e doğru yürüyüşe geçerek tahliye talebini tebliğ etmek istedi. Olayın ardından bina önünde arbede yaşandı.

BEKLEYİŞ SONUÇSUZ KALDI

Yaşanan gerginlik nedeniyle bina çevresinde hareketlilik arttı. CHP Genel Merkezi’nin kapısı kilitlendi. Partililer ve milletvekilleri Genel Merkez önündeki bekleyişlerini sürdürürken içeri kimse alınmıyor.

Ayrıca merkez önüne çok sayıda sivil polis ve çevik kuvvet getirildi. Bina girişi önünde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerle CHP Genel Merkezi'nde nöbet halindeki vekiller arasında müzakereler sonuçsuz kaldı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekibin görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geçici olarak CHP Genel Merkezi önünden ayrıldıklarını duyurdu.

'HİÇBİR DİYALOG ÇAĞRIMIZA YANIT VERMİYORLAR'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat:

"Biz partinin milletvekiliyiz, burada partinin üyeleri var. İçerideki, önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. Hiçbir diyalog çağrımıza yanıt vermiyorlar.

Yarım saat, bir saate yakındır burada, 'Diyalogla kapıları açın, en azından vekiller vekillerle görüşsün. Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda, onunla görüşelim.' Ama arkadaşlar suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz."

'MAFYAVARİ TİPLERLE KAPIYA DAYANMAYI TERCİH ETTİLER'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

"Dün Özel ile Kılıçdaroğlu arasında kurultay tarihini belirlemek üzere iletişim kurulmuş. Bu iletişim sonucunda CHP’den ve Kılıçdaroğlu’na yakın ikişer arkadaşın görüşmesi planlandı, ben de bu arkadaşlardan biriyim. Bugün öğlen saatlerinde bunu arkadaşlarımızla konuşacakken, maalesef birileri mafyavari tiplerle genel merkez kapısına dayanmayı tercih etmiştir. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz, zorbalığa boyun eğmeyiz. Elbette bir iletişim, uzlaşı, en yakın kurultay tarihini belirlemek için iletişim gerekir ama zorbalıkla genel merkeze gelinemez."

ANKARA EMNİYETİ'NE GENEL MERKEZ DİLEKÇESİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Ankara Emniyeti'ne ikinci dilekçe:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz"

Kaynak: Haber Merkezi