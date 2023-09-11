CHP Sözcüsü eğitimi eleştirdi ama… 100 yaşındaki partinin yönetiminde eğitimden sorumlu kimse yok!

GERÇEK GÜNDEM - HABER MERKEZİ

Türkiye’de okulların zilleri bugün itibariyle çalmaya başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Türkiye’deki eğitime yönelik eksikliklere de bir kez daha dikkat çekildi.

Yöneylem Araştırma Şirketi, "Okullar Açılırken Eğitim Sistemine Bakış" başlıklı anketini yayınladı. Yöneylem’in anketine göre, eğitim konusunda iktidar yanlısı vatandaşlar çok daha az eleştirel, muhalif vatandaşlar çok daha az memnun görünüyor. Parti tercihlerine göre Türkiye’de eğitim sisteminin durumuna bakıldığında diğer siyasi partilere göre eğitim sistemini çok iyi gören en fazla AKP'li katılımcılar. HDP'li (Yeşil Sol Parti) katılımcılar eğitim sisteminin en kötü olduğunu düşünürken onu sırayla TİP, CHP ve İYİ Parti takip ediyor.

Ankete göre son 5 yılda eğitimin kalitesinin daha kötü olduğunu düşünenler yüzde 64,5 oldu. Son 5 yılda eğitimin kalitesi hakkında parti tercihlerine göre dağılımlarına baktığımızda ise yüzde 97,4 oran ile TİP eğitim kalitesinin daha da kötü olduğunu düşünüyor. Yüzde 28 oranla ise MHP, eğitimin daha iyi olduğu düşüncesinde.

ÖZTRAK'TAN EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Öte yandan bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak da partisinin MYK toplantısı sonrasında basının karşısına geçerek açıklamada bulundu.

Öztrak’ın da gündeminde bugün açılan okullar sebebiyle eğitimdeki son durum vardı. Konuşmasında “Eğitim sistemi sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor” diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önce sınıfta kalma kalkıyor, sonra geri geliyor, sınav konuyor, sınav kaldırılıyor. Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor. Diğer taraftan, sarayın azdırdığı hayat pahalılığı nedeniyle bir öğrenciyi okula başlatmak el yakıyor. Kıyafeti, eşofmanı, ayakkabısı, kırtasiyesi derken masraf 5 bin lirayı buluyor. Bunun daha servisi var, bunun daha yemesi içmesi var” dedi.

100 YILLIK PARTİNİN EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YOK

Öztrak’ın bu sözlerinin ardından CHP’nin genel başkan yardımcıları merak konusu oldu. Her dönem birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında genel başkan yardımcısı çıkaran CHP, bu dönem eğitim alanını boş bıraktı. AKP iktidarının eğitim sistemini eleştiren ana muhalefet partisinin eğitim alanında genel başkan yardımcısının olmadığı görüldü.