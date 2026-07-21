CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına Alındı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonuyla evinde gözaltına alındı.

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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına Alındı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Silivri Belediyesi'nde Başkanvekili Belli OlduSilivri Belediyesi'nde Başkanvekili Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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