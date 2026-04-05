CHP, Özkan Yalım'ı Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Etti

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

Tutuklanan ve CHP parti üyeliği askıya alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında parti içinde karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.

YDS Sonuçları 30 Nisan’da Açıklanacak YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hakkari-Şırnak Yoluna Çığ Düştü Hakkari-Şırnak Yoluna Çığ Düştü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı İran 97. Dalgayı duyurdu! Füze ve İHA'larla Çoklu Saldırı
Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti Yargıtay Emeklilik Yolunu Tamamen Açtı: SGK Davayı Kaybetti
ABD'den İran'da Flaş Karar: Düşmanın Eline Geçmesin Diye İmha Edildiler ABD'den İran'da Flaş Karar: İmha Edildiler
Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha Hürmüz Boğazı Açmazı Petrolü Vuruyor: Benzine Bir Zam Daha
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı? İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu: Yazın Sıkıntı Yaşanacak mı?