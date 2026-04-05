CHP, Özkan Yalım'ı Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Etti

Tutuklanan ve CHP parti üyeliği askıya alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında parti içinde karar verildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.

