CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı

MYK sonrası konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Sarı ayrıca 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiği açıkladı.

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CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti teşkilatlarında dikkat çeken kararlar açıklandı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ildeyse yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Görevde alma kararının alındığı iller şöyle:

  • Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi
  • Aksaray
  • Amasya
  • Batman
  • Bilecik
  • Bolu
  • Çanakkale
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce ve Akçakoca
  • Eskişehir
  • Hakkari
  • Iğdır
  • Kars
  • Kırıkkale
  • Manisa
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Niğde ve merkez ilçesi
  • Nevşehir
  • Osmaniye ve merkez ilçesi
  • Samsun
  • Sivas
  • Tunceli

6 ile atanan yeni belediye başkanları da açıklandı.

Batman- Yılmaz Özkanat

Çanakkale- Koray Akkılıç

Mardin- Mahmut Duyan

Osmaniye- Rıza Tekerek

Niğde- Teyfik Caymaz

Tunceli- Kemal Özcan

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