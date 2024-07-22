CHP MYK Toplandı: Gündemde Neler Var?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. İşte ele alınması beklenen konular...

CHP MYK Toplandı: Gündemde Neler Var?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.25'te başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'da, bu ay içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'a yapılması planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos arasında Burdur'da düzenlenecek il başkanları toplantısı, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 9'uncu Yargı Paketi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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