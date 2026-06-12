CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı: Yeni İhraçlar Masaya Yatırılacak

CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, boşalan Grup Başkanvekillikleri ve "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınması bekleniyor.

Son Güncelleme:
CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı: Yeni İhraçlar Masaya Yatırılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla göreve geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

GRP BAŞKANVEKİLİ ATAMALARI GÜNDEMDE

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin tutum bulunuyor.

OLASI İHRAÇLAR MASADA

Toplantıda "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Hakim Aslı Kahraman’ı Makamında Vuran Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Cezası Belli Oldu Hakim Aslı Kahraman’ı Makamında Vuran Savcının Cezası Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Akın Gürlek Duyurdu: Batman'da İşlenen Mehmet Şirin Çelik Cinayeti Çözüldü! 11 Şüpheli Yakalandı Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Çözüldü
İBB Davasında 'Çıplak Arama' İddiasına Soruşturma İBB Davasında 'Çıplak Arama' İddiasına Soruşturma
Mezdeke Aynur Kanbur Cinayetinde Olay Yeri Keşfi: Katil Zanlısının Kan Donduran İtirafları Polis Kamerasında Mezdeke Aynur Kanbur Cinayetinde Olay yeri Keşfi
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesine Şok: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekillikleri Düştü İki İsmin Grup Başkanvekillikleri Düştü
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme
Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 Gözaltı Beyaz Et Devlerine Fahiş Fiyat Operasyonu
Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 Şüpheli Gözaltında Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası
Vatandaşa Nefes Aldıracak Düzenleme: Bu Borçlara Yapılandırma Geliyor Vatandaşa Nefes Aldıracak Düzenleme: Bu Borçlara Yapılandırma Geliyor