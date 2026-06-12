CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı: Yeni İhraçlar Masaya Yatırılacak

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla göreve geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

GRP BAŞKANVEKİLİ ATAMALARI GÜNDEMDE

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin tutum bulunuyor.

OLASI İHRAÇLAR MASADA

Toplantıda "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA