CHP Lideri Özgür Özel'den '8 Mart' Mesajı: 'Söz Veriyorum...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 8, 2026

Kaynak: Haber Merkezi