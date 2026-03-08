CHP Lideri Özgür Özel'den '8 Mart' Mesajı: 'Söz Veriyorum...'

CHP lideri Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. CHP lideri mesajında, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" ifadelerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
