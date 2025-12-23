CHP Lideri Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'le Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi. Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.

