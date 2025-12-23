CHP Lideri Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'le Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayının ikinci haftasında görev süresi dolacak olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’de bir araya geldi.

Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'le Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi. Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel YSK
Son Güncelleme:
10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda Ara Karar 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda Ara Karar
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak