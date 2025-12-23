CHP Lideri Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'le Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayının ikinci haftasında görev süresi dolacak olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi. Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.
