CHP lideri Özgür Özel ve PM üyeleri, ilk toplantı öncesi Anırkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP PM toplantısı öncesinde PM üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Özel, Anıtkabir özel defterini de imzalayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım Tarihlerinde düzenlenen 38’inci olağan Genel Kurultayımızda görev alan parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 2’inci yüzyılında ilk kurultayımız bizlere iki büyük eserinizden bir olan Partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek ardından bizlere vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız.

Sayın Genel Başkanım, devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okunuzun kişileştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir düzene “kimsesizlerin kimsesi” olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla demokratik laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!”

Kaynak: Gerçek Gündem