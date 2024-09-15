Özgür Özel Patlamada Ölen İşçi İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Sakarya'da bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, patlamada hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Özgür Özel Patlamada Ölen İşçi İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasından meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı paylaştı. Özel X hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: ANKA

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fabrika İşçi Sakarya Özgür Özel CHP
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