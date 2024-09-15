Özgür Özel Patlamada Ölen İşçi İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasından meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı paylaştı. Özel X hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA