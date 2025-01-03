CHP Lideri Özgür Özel, Kars'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programlara katılmak üzere Kars’a geldi. Özel, Kars Harakani Havalimanı'nda MYK üyeleri, milletvekilleri, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve il örgütü ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Özel'e; Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir eşlik etti.

CHP lideri Özel, havalimanı çıkışında Gazi Mustafa Kemal'in 1924 yılında Kars'a gelişine ithafen yazılan "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısı ve danslarla Kafkas ekibinin oyunu ile karşılandı. Kafkas gösterisi sonunda folklorcular tarafından Özgür Özel’e Türk bayrağı hediye edildi. Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir, Özel'e kalpak hediye etti. Özel, ardından dansçılar ve il örgütüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, yarınki Ardahan programları dolayısıyla Ardahan'a geçti. CHP Lideri Özel, yarın Ardahan'da bir dizi temasta bulunacak; sonraki günler ise Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni'ne katılmak üzere yeniden Kars'a ve ardından Erzurum'a gidecek.

Kaynak: İHA-ANKA