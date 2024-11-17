Özgür Özel Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmini İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’daki belediye başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çocuklarının da davet edildiği özel gösterim sonrası açıklama yapan Özel, "Böyle bir liderin partisi olmakla gurur duyuyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenleri ordudan atmaya uğraşadursun, ona ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Özgür Özel Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmini İzledi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da MYK üyelerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’daki belediye başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çocuklarının da davet edildiği özel gösterimde Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi.

Özgür Özel Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmini İzledi - Resim : 1

Çıkışta film hakkındaki değerlendirmeleri sorulan CHP lideri Özgür Özel, tüm ekibi kutladığını belirterek, “Böyle bir liderin partisi olmakla gurur duyuyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenleri ordudan atmaya uğraşadursun, ona ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Özgür Özel Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmini İzledi - Resim : 2

Özgür Özel Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmini İzledi - Resim : 3

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