CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Bir Gözaltı Daha

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda kaldığı pansiyonun sahibinin gözaltına alındığı bildirildi.

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CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Bir Gözaltı Daha

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı.

CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Bir Gözaltı Daha - Resim : 1

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu olayın ardından gözaltına alınırken, bugün de gözaltı kararının uzatılmasına karar verilmişti. Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu öldürmek suçunda hapis yattığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Tengioğlu'na ilişkin MASAK ve HTS kayıtlarını talep etmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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