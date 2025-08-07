CHP Lideri Özel'e Saldıran Şahıs İkinci Kez Hakim Karşısına Çıkıyor

AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP lideri Özel'e yumruklu saldırıda bulunan şahıs bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Şahıs hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AKM’de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, saldırgan Tengioğlu için 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İlk duruşmada mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Özel’in de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

CHP Lideri Özel'e Saldıran Şahıs İkinci Kez Hakim Karşısına Çıkıyor - Resim : 1

İlk duruşmada savunma yapan sanık Tengioğlu, olay günü evinden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü söyleyerek, ‘'Bir kalabalık vardı, cenaze olduğunu söylediler ve oraya doğru yürüdüm. O sırada AKM önünde Özgür Özel'in olduğunu gördüm, kendisine hitaben ‘çocukların peşini bırakın, kan akıtmayın' şeklinde söylemde bulundum. Bunun üzerine orada bir arbede yaşandı, bu sırada tokat atmış olabilirim fakat kesinlikle planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bir talimat da almadım, yönlendirilmedim de. Olay tamamen doğal bir şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı talep ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

Özel’e düzenlediği saldırının ardından Tengioğlu hakkındaki gerçekler bir bir ortaya dökülmüş, Tengioğlu’nun 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapiste kaldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

