CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz MHP gibi biat edenlerden değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılmasının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelmesinin öncesinde salonda 'Agrobay işçisi yalnız değildir' sloganları atıldı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BU yasama dönemimin ülkemiz için, insanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şundan herkesin emin olmasını diliyorum. Biz CHP olarak görüşü kimliği ne olursa olsun, adalet isteyen huzur isteyen herkesin yanında olacağız. Bizde ayrılık gayrılık yoktur.

'İÇİŞLERİ BAKANINA TEŞEKKÜR ETTİM'

Geçtiğimiz Pazar günü, Ankara’da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri’de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı olmak hepimizin ortak görevidir. O nedenle ortak tepki vermek hepimizin temel görevlerinden birisidir. Ayrıca İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronlarına karşı verdiği mücadeleden ötürü tebrik ettim.

Pazar sabahı İçişleri Bakanımızı aradım, olay hakkında bilgi aldım.

6 YAŞINDAKİ YUSUF KERİM'İN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE

Dün acı bir haber aldım. Yusuf Kerim 6 yaşındaydı onu kaybettik; ona da Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye’nin bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Kime sorarsanız mutlaka bir derdi var. Saray çevresinin bir eli yağda bir eli balda. Kadın erkek eşitliği için bunun mücadelesini vermek zorundayız. CHP olarak bir üzerimize ne düşüyorsa hepsini yapacağız. CHP olarak bir devrim yapacağız. Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek. Hiç endişe etmeyin.

'MEŞRUİYETİ OLMAYAN İKTİDARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ'

Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Siyasetçi belli bir makama geldikten sonra zenginleşmişse bilin ki o kendisine hizmet etmiştir. Kim dün yüzükten bahsedip bugün 13 uçakla geziyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum, Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclistir. Bu meclis, AK Parti ve MHP'li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir.

İnsanlık hakkını kullanan Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanan birisi hapisteyse bu Anayasa askıda demektir. Merdan Yanardağ neden içeride? Avukatlar neden içeride, aydınlar niye içeride? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek ki Erdoğan sivil anayasa filan istemiyor. Milleti nasıl kandırırız arayışı içerisinde.

Yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanun TBMM’den geçti. Dünya tarihinde bir ilktir. O nedenle CHP’nin verdiği mücadele sıradan bir mücadele değildir. Hangi koşullarda mücadele verdiğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidara bir yönetime karşı mücadele ediyoruz. Biz kıt kanaat seçim çalışmaları yaparken onlar devletin bütün imkanlarıyla bütün bütçeleriyle meydanlardaydı. Yarış eşit koşullarda olur. Eşit olmayan koşullarda bir mücadeleyi yürütüyoruz biz. Dolayısıyla eşit olmayan koşullarda yapılan bir mücadelenin bütün sonuçlarına da karlanmaya hazırız. Mahkeme mi gireriz, dava mı dava açsınlar. Hiçbir zaman inandığımız yoldan geri adım atmayacağız.

JAPON ATASÖZÜNÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bir Japon atasözü var, pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork diyor. Bunu niye söyledim? Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında yeni bir anayasa demokratik bir anayasa yapalım diye konuştu. Erdoğan samimi mi? Gerçekten ülkesini seviyor mu? Erdoğan gerçekten adaletten yana mı? Gerçekten de demokrasiden yana mı? Hayır. Ben de biliyorum. Bu Japon atasözünden yola çıkarak size anayasayı anlatacağım. Düşünce ve kanaat hürriyeti anayasa madde 25, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti anayasa madde 26, bilim ve sanat hürriyeti anayasa madde 27. Allah aşkına bana söyler misiniz düşüncesini açıkladı diye hapishaneler dolu ya!

"Merdan Yanardağ neden içeride, avukatlar neden içeride, 85 yaşındaki emekli paşalar neden içeride? Aydınlar niye içeride? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek ki Erdoğan gerçek anlamda bir sivil anayasa istemiyor. Onun kafasında başka şeyler var. Buradan yola çıkarak milleti nasıl kandırırız arayışı içinde. Ama unutma biz diğer siyasi parti gibi senin önünde biat eden kişilerden değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz!

Anayasa madde 28, 'basın hürdür sansür edilemez. basın evi kurmak izin alma şartına bağlanamaz. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almalı.' Soru şu; devletin bankaları ilanları nereye veriyor? RTÜK, tam bir infaz kurumu. Havuz medyası ne yaparsa yapsın hiç onları görmez. Ama özgür medya bir yayın yağınca incelerler. Basın ilan kurumu aynı şekilde çalışıyor. Demek ki anayasadaki basın hürriyeti gereği yerine getirilmiyor.

Anayasa'da yürüyüş hakkı var. Cumartesi Anneleri; evladının, eşinin mezarının nerede olduğunu öğrenmek için bir araya geliyor ama bu annelere ters kelepçe vuruluyor. Bu annelerin taleplerini neden dilemiyorsunuz? Bana demokrasiden bahsediyorlar, sen onu benim külahıma anlat.

'ŞANLIURFA'DA 70-80 KİŞİLİK SINIFLAR VAR'

Anayasa çocuğun korunması ve eğitim hakkını garanti altına alıyor. Öğrencilere bedava yemek vereceklerdi. Şubat ayında bu açıklandı ama 8 Eylül'de başka bir açıklama yapıp sadece deprem bölgesinde çocuklara yemek vereceklerini açıkladılar. Sen tasarruf yapacak başka bir şey bulamadın mı? 3-6 yaş çocuk eğitiminde 7 milyon çocuğun yeteri kadar beslenemediği yine devletin açıklaması olarak yansıdı.

Anayasa'da diyor ki kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Çocukların okuma ve beslenme hakkı var ama bu hakkı vermiyorlar. Şanlıurfa'da 70-80 kişilik sınıflar var bu sınıflarda öğretmen öğrenciyle nasıl ilgilenecek?

Madde 45, çiftçinin korunmasıdır. Böyle bir kanun var. Çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin yüzde 1'i oranında pay verilir diyor. Hiçbir zaman bu işçiye verilmedi. Sen olan kanuna uymuyorsun, gel beraber demokratik bir anayasa yapalım diyorsun.

Kaynak: Gerçek Gündem