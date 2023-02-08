Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremin ardından dün Adana ve Hatay'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Osmaniye’ye geçti.

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Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı.

Dün sabah bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerindeki incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti.

Osmaniye’de çalışmalar hakkında bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

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