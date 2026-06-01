CHP Kurultay Delegelerine Mali İnceleme: Bütün Hesapları Didik Didik Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan delegelerin ve birinci derece yakınlarının tüm banka hesap hareketleri ile SGK ve MASAK kayıtlarını incelemek üzere ilgili kurumlardan talep etti.

Son Güncelleme:
CHP Kurultay Delegelerine Mali İnceleme: Bütün Hesapları Didik Didik Edilecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.

YSK, MASAK VE SGK'YA YAZI

Başsavcılık tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) resmi yazı gönderildi.

DELEGE VE YAKINLARININ MALİ HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturma çerçevesinde, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin yanı sıra birinci derece yakınlarına ilişkin mali ve sosyal güvenlik kayıtlarının talep edildiği öğrenildi. Savcılık, ilgili kurumlardan delegeler ve yakınlarına ait MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtlarının gönderilmesini istedi.

Talebin, kurultay sürecine ilişkin iddiaların aydınlatılması ve olası mali bağlantıların araştırılması amacıyla yapıldığı belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
CHP CHP’nin 38. Olağan Kurultayı CHP kurultayı
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP' Açıklaması: 'Bu Tartışmaların Hiçbir Yerinde Yokuz' 'Bu Tartışmaların Hiçbir Yerinde Yokuz'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD-İran Gerilimi Zirve Yaparken Bakan Fidan Arakçi İle Görüştü ABD-İran Gerilimi Zirve Yaparken Bakan Fidan'dan Kritik Temas
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Grup Toplantısı Tartışmasına Açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Açıklama
CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı
5 Yaşında 90 Kilo Olan Yağız’ın Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı! İşte Küçük Yağız’ın Büyük Mücadelesi 5 Yaşında 90 Kilo Olan Yağız’ın Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı! Küçük Yağız’ın Büyük Mücadelesi
SelçukSports'a Dev Operasyon: MİT Devreye Girdi, Sahibi Denizli'de Yakalandı MİT Devreye Girdi, Sahibi Denizli'de Yakalandı