CHP Kurultay Delegelerine Mali İnceleme: Bütün Hesapları Didik Didik Edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.

YSK, MASAK VE SGK'YA YAZI

Başsavcılık tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) resmi yazı gönderildi.

DELEGE VE YAKINLARININ MALİ HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturma çerçevesinde, kurultayda oy kullanan tüm delegelerin yanı sıra birinci derece yakınlarına ilişkin mali ve sosyal güvenlik kayıtlarının talep edildiği öğrenildi. Savcılık, ilgili kurumlardan delegeler ve yakınlarına ait MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtlarının gönderilmesini istedi.

Talebin, kurultay sürecine ilişkin iddiaların aydınlatılması ve olası mali bağlantıların araştırılması amacıyla yapıldığı belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA