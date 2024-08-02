CHP Kadın Kolları Kurultaya Gidiyor: 'Birleşen Kadın Hareketi, Partimizi İktidar Yapar'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için yarışan Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır bir araya geldi. Üç adayın yaptığı ortak açıklamada "Birleşen kadın hareketi ayrıştırmaz, birleştirir ve partimizi iktidar yapar. Aslolan partimizin iktidar yürüyüşüdür" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Kadın Kolları Kongresi için geri sayım başladı. Son kurultayını 2020'de düzenleyen CHP Kadın Kolları, 2023'teki genel seçimler ve 2024'teki yerel seçimler nedeniyle parti kararı doğrultusunda 15. Olağan Kurultayı'nı 4 yıl sonra yapacak. "Adalet ve Eşitlik" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni Kadın Kolları Genel Başkanı'nı seçecek.

5 İSİM ADAY OLDU

Kurultay öncesi adaylığını açıklayan ilk isim, Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Ardından, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar da adaylıklarını açıkladı. Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyuran son isim ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

'KADINLAR KAZANACAK, BİZ KAZANACAĞIZ'

Adaylığını açıklayan isimlerden Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır kongre öncesi bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

CHP lideri Özgür Özel'e çağrı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Kadın Kolu Başkan adayları olarak bu Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kurultayı için bir araya geldik. Bu yürüyüşte kadın hareketini büyütmek ve yeniden yapılandırmak isteyen bizler CHP Kadın Kolları Kurultayı’nın adil, eşit ve özgür koşullarda gerçekleşmesi için partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i parti kamuoyuna çağrı yapmaya davet ediyoruz. Birleşen kadın hareketi ayrıştırmaz, birleştirir ve partimizi iktidar yapar! Aslolan cumhuriyet değerleridir.

Aslolan laik, demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yola çıkan partimizin iktidar yürüyüşüdür. Kadınlar kazanacak, biz kazanacağız!"