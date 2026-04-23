CHP İstanbul’dan Çocuklar İçin 'Sessiz Yürüyüş'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 106. yıl dönümünde İstanbul sokakları, bu kez kutlama marşlarıyla değil, derin bir sessizlikle yankılandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen partililer, son dönemde okullarda artış gösteren saldırı ve ölümlere karşı Çemberlitaş’tan Sultanahmet’e yürüdü.

ALKIŞLI PROTESTO

Kadın ve gençlik kollarının öncülüğünde Çemberlitaş Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde okullarda, iş kazalarında ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne doğru ilerledi. Hiçbir slogan atılmayan yürüyüşte, katılımcılar sadece alkışlarla protestolarını dile getirerek "sessiz bir çığlık" oluşturdu.

'İHMAL MÜNFERİT DEĞIL, SİSTEMATIK'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan saldırıları hatırlattı. Çelik, çocukların okullarda dahi güvende olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir öğretmenimiz ve 9 evladımız yaşamını yitirdi, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da çocuklarımız yaralandı. Bu yaşananlar münferit birer olay değil; yıllardır süregelen ihmallerin ve yanlış politikaların acı bir sonucudur."

Özgür Çelik, CHP’nin hazırladığı "Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu"nun Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı. Çelik, Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği Cumhuriyet’te en büyük önceliğin "çocuğu yaşatmak" olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA