CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının zanlısına tutuklama talebi

06 Nisan günü Sarıyer İlçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı Binası karşısı Tem Otoyolu Edirne istikameti mevkiinde saat 04:00 sıralarında silahla havaya ateş açılmıştı.

Havaya ateş açan şahıslar hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar çerçevesinde olay yerinde 2 adet 9 milimetre boş kovan bulunduğu herhangi bir isabete rastlanılmadığı tespit edildi. Çalışmaların devamında, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilerek olay günü yakalanan ve tamamlanan tahkikatları sonrasında 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen firari Emre D. İsimli şahıs ise bugün polis ekiplerince Sultangazi’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

51 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında 51 adet suç kaydı 2 adet aranması olduğu tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfade vermek üzere savcılığa götürülen şüpheli Emre D.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 hafta önce aileme ait iş yerinin önünde dururken kimliği belirsiz kişiler yanıma gelerek 4-5 el ateş ettiler. Olaydan sonra 4 gün hastanede kaldım. Bu olaydan sonra arkadaşlarımla gezerken beni vuran şahıslara göz dağı verebilmek için sosyal medyadan canlı yayın açtım. Yayına katılan sahte hesaplar ağır küfürler etmeye başladı, gururuma yetiremedim. Hastaneden çıktıktan sonra üzerimde silah taşıyordum. Canlı yayındaki küfürlere sinirlendim, araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak havaya 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim" dediği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem