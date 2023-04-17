CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının firari zanlısı yakalandı

06 Nisan günü Sarıyer İlçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı Binası karşısı Tem Otoyolu Edirne istikameti mevkiinde saat 04:00 sıralarında silahla havaya ateş açılmıştı.

Havaya ateş açan şahıslar hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar çerçevesinde olay yerinde 2 adet 9 milimetre boş kovan bulunduğu herhangi bir isabete rastlanılmadığı tespit edildi. Çalışmaların devamında, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilerek olay günü yakalanan ve tamamlanan tahkikatları sonrasında 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen firari Emre D. İsimli şahıs ise bugün polis ekiplerince Sultangazi’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

51 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında 51 adet suç kaydı 2 adet aranması olduğu tespit edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem