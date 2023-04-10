CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi

CHP’nin İstanbul Seyrantepe’de bulunan il Başkanlığı binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "TEM otoyolu üzerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı karşı istikametinde, havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem