CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
>

CHP’nin İstanbul Seyrantepe’de bulunan il Başkanlığı binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "TEM otoyolu üzerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı karşı istikametinde, havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor.. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 yaralı Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12'si asker 14 yaralı
Hatay'da bir erkek, kızını çadırda silahla vurarak öldürdü Hatay'da bir erkek, kızını çadırda silahla vurarak öldürdü
Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok.. Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok..
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı duyurdu: EYT'liye zamlı maaş 'yok'! 'EYT'liye zamlı maaş yok!'
Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı' Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı'
Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar
Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: MHP'nin hamlesi AKP'nin oylarında gerilemeye yol açabilir Kömürcü: "Ayrı liste Cumhur İttifakı'na 15-20 vekile mal olacak"