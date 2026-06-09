CHP'de 'Mutlak Butlan' Depremi: Bugün Grup Kürsüsüne Kim Çıkacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrası eşi benzeri görülmemiş bir yetki ve meşruiyet krizi yaşanıyor.

Mahkeme kararıyla koltuğuna iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim, bugün saat 13.30'da TBMM'de yapılacak haftalık grup toplantısıyla zirve noktasına ulaştı. Ankara kulisleri, aynı saatte iki liderin de konuşma yapacağını açıklamasıyla "Tek kürsüde iki lider" bilmecesine kilitlendi.

KILIÇDAROĞLU RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Genel Başkanlık yetkilerini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na resmi bir yazı göndererek grup toplantısında "Genel Başkan" sıfatıyla sunuş konuşmasını kendisinin yapacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, partilileri tek yürek olmaya çağırırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak. AKP Genel Başkanı kendi grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey olamaz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURULTAY ŞARTI

Kılıçdaroğlu'nun hamlesine karşı geri adım atmayan Özgür Özel ise kendi MYK'sını toplayarak alternatif bir başvuru yaptı. Kürsüye kendisinin çıkacağını ilan eden Özel, Kılıçdaroğlu’na ancak kurultaydan seçilerek gelmesi halinde saygı duyacaklarını belirtti:

"Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Bu karar alınmadan, Grup Başkanı olarak kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değil. Kemal Bey kurultayda aday olsun, seçilirse onu ayakta karşılarız."

KURULTAY SÜRECİ RESMEN BAŞLIYOR

Kürsü krizinin gölgesinde gözler bir yandan da partinin geleceğini belirleyecek olan kurultay takvimine çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak kurultay sürecini resmen başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi