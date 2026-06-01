CHP Grup Toplantısı Yarın Yapılacak

TBMM Başkanlığı, CHP'ye 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşacağı, yarın saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı'nı gündemine aldı.

GRUP TOPLANTISI TBMM'NİN SİTESİNE EKLENDİ

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi yoksa 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmalarına son nokta kondu.

Meclis Başkanlığı, yarın saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı.

Kaynak: ANKA