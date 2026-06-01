CHP Grup Toplantısı Yarın Yapılacak
CHP'nin grup toplantısı TBMM'nin resmi internet sitesindeki programa işlendi. Grup Toplantısı saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek.
TBMM Başkanlığı, CHP'ye 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşacağı, yarın saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı'nı gündemine aldı.
İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi yoksa 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmalarına son nokta kondu.
Meclis Başkanlığı, yarın saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı.
Kaynak: ANKA
