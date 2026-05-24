CHP Genel Merkezi’ndeki Olaylarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İzinsiz gösteri, polise direnme ve vatandaşların üzerine araç sürülerek bir kişinin yaralanmasına ilişkin incelemenin yürütüldüğü belirtildi.

CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında Görevli Memura Direnme, parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren , görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında Kasten Yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır."

