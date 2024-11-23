Özgür Özel'den Milli Eğitim Bakanlığı'na Çağrı: 'Hadi Gelin Kapatın, Hodri Meydan'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' düzenlendi. Genel merkezde gerçekleştirilen çalıştaya partililerin yanı sıra çok sayıda akademisyen, kadın hakları savunucusu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ankara'da düzenlenen Çare Eşitlikte Çalıştayı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde İstanbul Sözleşmesi, CHP belediyelerinin açmış olduğu kreşler ile belediyelere atanan kayyımlar yer aldı.

Özel yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığına "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" şeklinde bir yazı yazdığını belirtti. Özel, Bakanlığa "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" diye seslendi.

İKTİDARA YURT TEPKİSİ

Özel'in açıklamalarından satır başları:

Özel konuşmasına, "İstanbul'da 0 olan kreş sayısı 105'e çıktı. Ankara'da 36 tanesi yeni açıldı. Dün Mansur Başkan anlatıyordu. Bütün Türkiye'de 653, 1000'i geçmemiz an meselesi. Tarikatlara cemaatlere gitsinler diye bir tane yurt açmadılar. 70-75 tane yurt açtık. Son rakamı istedik, 80'in üzerinde yurt bu ayın sonunda hizmette olacak" sözleri ile devam etti.

İLK İCRAATİ AÇIKLADI

İktidara geldiklerinde ilk yapacakları işin İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacağını söyleyen Özel, "İlk iş iktidarı göndereceğiz. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz. Bunu getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KAYYIMLARA TEPKİ

Tunceli ve Ovacık'ta belediyelere kayyım atanmasına ilişkin konuşan Özel, "Milletvekillerimiz bölgedeler. Parti Meclisimiz adına bölgedeler. Kayyımlara hangi partiye atanırsa atansın sonuna kadar karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ettim. Korkmadığımızı, sinmediğimizi, kayyımlara karşı mücadele içinde omuz omuza olduğumuzu bu salonda gösterecek, CHP'lilik bilinciyle dosta güven, dost olmayana da kaygıyı sonuna kadar hissettireceğiz" dedi.