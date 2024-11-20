CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bir çeşitli temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği genel merkezlerini ziyaret ederek genel başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. CHP lideri Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu eşlik etti.

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