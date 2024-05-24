CHP Genel Başkanı Özel, sokak hayvanları sorununa ilişkin konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUNUN, SINIFSAL BİR SORUN HALİNE DÖNÜŞME TEHDİDİ VAR"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sokak hayvanları sorunu çoktandır var. Covid'den sonra ciddi şekilde ürediler, kısırlaştırma faaliyetlerinde de yeterli çaba gösterilmediği anlaşılıyor. Bir; okula, işine, camiye gidene bir tehdit. İkincisi bunun sınıfsal bir sorun haline dönüşme tehdidi var, ben bundan çok korkarım. Arabası olmayan, toplu taşıma kullanana ya da korunaklı bir sitede oturmayana sorun. Diğeri açısından tehlikeli değil gibi, bu çok tehlikeli bir durum.

Çözümünde ben çok netim. 2020 yılında bu konuda komisyon kurduk. O dönem hazırlanan rapora baktığımızda 101. sayfada hayvan hakları fonu kurulması geçiyor. Bu fon için para belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinden aktarılacak paylardan; at yarışı, milli piyango gibi şans oyunlarından, kesilen idari para cezalarından, yapılacak bağışlardan bulunacak. Buna bütün partiler evet demiş. Bunu 4 yıldır yapsaydık zaten bu durumda olmayacaktık. Biz yasamayız, bu önerileri yapıyoruz ama yürütmenin harekete geçmesi lazım. Burada 'uyutma' diye bir şey yok. Tedavi edilemeyen hastalıklar ve hayvanın çektiği acılara son verme ve kuduz gibi vakalar ve psikiyatrik sorunu olan, hasta hayvanlar dışında yok.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Bugün karşı karşıya olduğumuz durum şu; efendim ekonomik kriz var, tasarruf tedbirleri var, bunlara ayıracak paramız yok. Ben dün net olarak dedim ki biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım, bağış ayağını güçlendirmeye de hazırız. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konudan rahatsızlık duyanlar da haklı, yaşamayan bilmiyor. Bu özellikle yoksullar, çocuklar, yaşlılar için önemli bir tehdit.