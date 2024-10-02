CHP Gençlik Kolları Başkanı Bıçaklandı

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, CHP Buldan Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca (26) bir grup arkadaşıyla birlikte gece eğlenmek amacıyla dışarı çıktı.

Karaca'nın yanında bulunan arkadaşı M.B. ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.B., üzerinde taşıdığı bıçakla Karaca'yı vücudunun farklı noktalarında defalarca yaraladı.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaca, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Denizli'ye sevk edilen Karaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.B.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA