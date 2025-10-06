'Cezve'nin Katili İlk Kez Hakim Karşısında! Adliye Koridorları Adalet İçin Dolup Taştı

İstanbul'da 'Cezve' isimli kediyi vahşice katleden Burak Alan bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Alan mahkemedeki savunmasında, 'uyuşturucu' etkisinde olduğunu söyledi.

İstanbul Başakşehir’de ‘Cezve’ isimli kediyi katleden Burak Alan, ‘Kasten öldürmek’ suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşen davayı takip etmek için vatandaşlar da adliyeye akın etti.

'Cezve'nin Katili İlk Kez Hakim Karşısında! Adliye Koridorları Adalet İçin Dolup Taştı - Resim : 1
'Cezve' 1 Ağustos 2025'te Burak Alan tarafından katledilmişti.

Cezve’nin katili Burak Alan, mahkemedeki savunmasında skandal ifadelere imza attı. Alan, “Ben 9-10 senedir uyuşturucu kullanıyorum, bir iki senedir de psikolojim iyi değildi. AMATEM’e gidip ilaç yazdırmıştım. O gün de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kolumda bir acı hissettim, o anda uyuşturucu madde etkisiyle olayları ben de tam hatırlamıyorum. Kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 Ağustos 2025 günü meydana gelen İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi üzerindeki sitede boyacı olarak çalışan Burak Alan, Serpil Daşçı Pilavcı’ya ait “Cezve” adlı kediyi ağır şekilde darp ederek öldürmüştü.

Alan hakkında, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

İddianamede, şüphelinin daha önce sabıkasının bulunduğu ve bu nedenle cezanın mükerrirlere özgü biçimde infaz edilmesi, ayrıca belirli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

