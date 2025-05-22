Cezası Kesinleşti, Avukatından Şikayetçi Oldu

Kayseri'de hırsızlık suçundan 7 yılı aşkın hapis cezası alan şahıs, kararı istinafa taşımayan avukatından şikayetçi oldu.

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Cezası Kesinleşti, Avukatından Şikayetçi Oldu

Kayseri’de hırsızlıktan 7 yıl 1 ay hapis cezası alan sanık, avukatından şikayetçi oldu.

Cezası kesinleşen F.Z., kendisini savunmakla görevli CMK’dan atanan avukatı A.B.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan F.Z. katılırken, sanık avukat A.B. katılmadı.

Şikayetçi F.Z., "Hırsızlık olayından 7 sene 1 ay ceza aldım. O dosyada görev alan avukat hakkımda verilen mahkumiyet kararını istinafa taşımayarak mağduriyetime sebep vermiştir. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" dedi.

İddia makamı da sanık avukatının 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanmasını talep ederken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

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