Cezaevine giren Celalettin Can'ın denetimli serbestlik talebi hâlâ işleme konulmadı: Adliye karakolunda "kötü muamele" iddiası

Özgür Gündem gazetesine konuk genel yayın yönetmeni olduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada hapse mahkum edilen Celalettin Can'ın adliye karakolunda kötü muameleye maruz kaldığı öne sürüldü.

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Cezaevine giren Celalettin Can'ın denetimli serbestlik talebi hâlâ işleme konulmadı: Adliye karakolunda "kötü muamele" iddiası

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapan ve bu nedenle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan yazar Celalettin Can'a dün infaz işlemleri için gittiği adliyede yapılan kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

T24'e konuşan Tanrıkulu, Can'ın bekleme süresi boyunca adliyede sağlıksız koşullara sahip bir hücrede tutulduğunu ve denetimli serbestlikten yararlanması konusunda yapılan başvuruların üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hâlâ hâkimlik tarafından işleme konulmadığını söyledi.

78'liler Girişimi Sözcüsü Can, dün infaz işlemleri için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde kötü muameleye maruz kaldı. Tanrıkulu'nun anlattığına göre; Can, bir başkomiserin kendisine, "çok sert davrandığını" söyledi. Sağlık kontrolüne götürüldüğünde de kelepçeli olduğunu ve polisin de doktorun yanına girdiğini belirten Can, doktorun bu duruma itiraz etmediği aktardı.

Can, kontrolün ardından adliye karakoluna getirildi. Tanrıkulu, Can'ın, "kapalı, karanlık, ışık almayan, zindan gibi bir hücrede" bekletildiğini anlattı. Tanrıkulu, "Denetimli serbestlikten yararlanma hakkı olduğunu ve kalp ameliyatı olduğunu, sağlığının bu koşullar için elverişli olmadığını söyledik. Kişilik haklarının ihlal edildiğini söyleyerek açık alanda bekletilmesi gerektiğini söyledim ancak kabul etmediler" dedi.

Tanrıkulu, dün akşama doğru Metris Cezaevi'ne götürülen Can'ın 1-2 gün içinde Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesini bekledikleri, denetimli serbestlik talebi dilekçelerinin hâkimlik tarafından işleme konulması halinde tahliye edilebileceğini belirtti.

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