Cezaevinden Kaçan Eski Damat Katliam Yaptı!

Konya'da cezaevinden kaçan eski damat dehşet saçtı. Eski kayınvalidesi le kayınbiraderini tabancayla öldüren damat kayıplara karıştı.

Cezaevinden Kaçan Eski Damat Katliam Yaptı!

Olay, dün Ilgın ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Akşehir Cezaevi’nden 10 gün önce firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıtan, eski kayınvalidesi Vesile Akgün’ün evine gitti. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dağıtan, yanında taşıdığı tabancayla Vesile Akgün ve kayınbiraderi Erol Akgün’e tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Vesile ve Erol Akgün’ün cenazeleri, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cezaevinden Kaçan Eski Damat Katliam Yaptı! - Resim : 1

Polis, kaçan şüpheli Ferhat Dağıtan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hafriyat Yüklü Kamyon Dereye Uçtu Hafriyat Yüklü Kamyon Dereye Uçtu
AKP'li İsimden 'Haniye'li Bir Tuhaf Kıyas! Katliam Yasasını Nasıl Savunacağını Şaşırdı AKP'li İsimden 'Haniye'li Bir Tuhaf Kıyas!
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
ÇOK OKUNANLAR
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması