Cezaevinden İzinli Çıktı, Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, silahlı saldırıya uğradı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Cezaevinden İzinli Çıktı, Silahlı Saldırıya Uğradı

İlçeye bağlı Engürücük Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Temel A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Temel A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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