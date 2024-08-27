Cezaevinden İzinli Çıktı, Oğlu Tarafından Öldürüldü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde izinli olarak cezaevinden çıkan hükümlü Bünyamin S., oğlu tarafından silahla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Oğlu Tarafından Öldürüldü

Diyarbakır’da cezaevinden çıkan hükümlü Bünyamin S., dün akşam Pınarkaya köyünde eşi Aydan S. ve oğlu Hasan S. (19) ile tartıştı. Silahlı kavgaya dönen tartışmada Bünyamin S., oğlu tarafından öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cenaze, yakınları tarafından defnedildi. Anne ve oğlu ise gözaltına alındı. Ailenin 9 çocuğundan 8’inin devlet koruması altında olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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