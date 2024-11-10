Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğarak Öldürdü!

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Cezasızlık ve alınmayan önlemler kadınları hayattan bir bir koparıyor. Kadın cinayetinin bu seferki adresi Kocaeli oldu. Cezaevinden izinli çıkan bir erkek, 3 çocuk annesi eşini uyurken boğarak öldürdü.

Son Güncelleme:
Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğarak Öldürdü!

Olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü, uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürüldü. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Y.S., polis tarafından gözaltına alındı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izne çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğarak Öldürdü! - Resim : 1

Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, Esma Söğütçü'yü tanıdığını ifade ederek, "Ablamızı tanıyan birisiyim. Bizim sosyal yardımlarımızla geçinen birisiydi. Kendisi gariban bir aile çocuğuydu. Müstakil bir evde oturuyordu. Yaklaşık 10 yıldır evli, 3 çocuk annesi ve 33 yaşındaydı" dedi.

Esma Söğütçü'nün eşi Y.S.'nin bir süredir cezaevinde olduğunu söyleyen Usanmaz, "Eşi cezaevinden izinle çıkmış. Gece saatlerinde sanırım tartışmışlar. Eşini darp ederek katlettiğini duyduk. Esma burada ikamet ediyor ama cenazesi Düzce'de defnedilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
IŞİD'in Kaçırdığı Ezidi Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye Verildi IŞİD'in Kaçırdığı Ezidi Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye Verildi
Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan Bir Kent İki Mevsim, Görüntüler Antalya'dan
Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır? Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu