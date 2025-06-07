Cezaevinden Firar Eden Zanlı Bir Gün Sonra Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan, bir gün sonra yakalandı.

Cezaevinden Firar Eden Zanlı Bir Gün Sonra Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince de kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, arife günü cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan'ın (26) yakalanmasına yönelik motosikletli polis timleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Gülfidan'ın adresini belirledi. Polis, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. 'Hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülfidan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülfidan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden Firar Eden Zanlı Bir Gün Sonra Yakalandı - Resim : 1

Öte yandan, polis ekipleri bayram tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın firar
Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’ Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’
Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe! Şüpheli Erkek Tutuklandı, İfadesi Ortaya Çıktı Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe!
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak