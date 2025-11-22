Cezaevinde Zehirlenme Paniği! 123 Hükümlü Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlü fenalaştı. Konserve balık dağıtılan yemekten sonra 123 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı.

REVİR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay, akşam saatlerinde açık cezaevinde başladı. Yemekten kısa süre sonra revir önünde uzun kuyruklar oluştu. Şikayetlerin artması üzerine cezaevi yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda ambulans cezaevine sevk edildi. Fenalaşan 123 hükümlü kentteki hastanelere kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, akşam yemeğinde dağıtılan konserve balıklardan numune alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA