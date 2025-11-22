Cezaevinde Zehirlenme Paniği! 123 Hükümlü Hastanelik Oldu

Cezaevinde akşam yemeğinin ardından 123 hükümlü fenalaştı. Hastaneye kaldırılan mahkumların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Cezaevinde Zehirlenme Paniği! 123 Hükümlü Hastanelik Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlü fenalaştı. Konserve balık dağıtılan yemekten sonra 123 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı.

REVİR ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay, akşam saatlerinde açık cezaevinde başladı. Yemekten kısa süre sonra revir önünde uzun kuyruklar oluştu. Şikayetlerin artması üzerine cezaevi yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda ambulans cezaevine sevk edildi. Fenalaşan 123 hükümlü kentteki hastanelere kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, akşam yemeğinde dağıtılan konserve balıklardan numune alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yine Zehirlenme Vakası... Şişli'de 25 Kişi Hastanelik Oldu!Yine Zehirlenme Vakası... Şişli'de 25 Kişi Hastanelik Oldu!Güncel

Art Arda Zehirlenme Vakaları: Bu Kez Adres Bolu! 14 Öğrenci Hastaneye KoştuArt Arda Zehirlenme Vakaları: Bu Kez Adres Bolu! 14 Öğrenci Hastaneye KoştuGüncel

Gaziantep’te Yemek Sonrası Toplu Zehirlenme! 56 Kişi Hastanelik OlduGaziantep’te Yemek Sonrası Toplu Zehirlenme! 56 Kişi Hastanelik OlduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
zehirlenme
Son Güncelleme:
Aile Yemeği Kabusa Döndü! 19 Yaşındaki Rümeysa Nişanlısının Evine Yönelik Silahlı Saldırıda Öldü 19 Yaşındaki Kadın, Nişanlısının Evine Silahlı Saldırıda Öldü
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
DEM Parti'den CHP'ye İmralı Tepkisi! 'CHP'nin Kararını Bir Yere Not Ettik' DEM Parti'den CHP'ye Tepki! 'İmralı Kararını Not Ettik'
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor