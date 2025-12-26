Cezaevinde Şoke Eden Olay! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı... 9 Pil, 3 Jilet...

Ağrı'da, cezaevinde intihar girişiminde bulunan bir mahkumun midesinden tam 9 tane pil çıkarıldı. Mahkumun poşetle yuttuğu 3 jiletin ise doğal yollarla çıkması beklenecek.

Son Güncelleme:
Cezaevinde Şoke Eden Olay! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı... 9 Pil, 3 Jilet...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevinde kalan 28 yaşındaki mahkum, intihar girişimi sonrası Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayene ve röntgen çekimleri sonucunda midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edilen mahkum Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

9 BİL VE 3 JİLET YUTMUŞ

Mahkum, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan'ın da yer aldığı ekip tarafından endoskopik müdahaleye alındı. Mahkumun midesindeki 9 pil başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Cezaevinde Şoke Eden Olay! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı... 9 Pil, 3 Jilet... - Resim : 1

Poşet içerisinde yuttuğu 3 adet jiletin doğal yollarla çıkması beklenecek olan mahkum hastanede yakın takibe alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ağrı Cezaevi
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Nedeni Bir Türkü Bulunamadı! 13 Yaşındaki Muhammed 52 Gündür Aralıksız Öksürüyor 13 Yaşındaki Muhammed 52 Gündür Aralıksız Öksürüyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Okullarda Görünmeyen Tehlike! Akran Zorbalığı Yayılıyor, Her 7 Çocuktan Biri Risk Altında Okullarda Görünmeyen Tehlike! Akran Zorbalığı Yayılıyor, Her 7 Çocuktan Biri Risk Altında
ÇOK OKUNANLAR
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…