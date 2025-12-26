Cezaevinde Şoke Eden Olay! Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı... 9 Pil, 3 Jilet...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevinde kalan 28 yaşındaki mahkum, intihar girişimi sonrası Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayene ve röntgen çekimleri sonucunda midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edilen mahkum Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

9 BİL VE 3 JİLET YUTMUŞ

Mahkum, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan'ın da yer aldığı ekip tarafından endoskopik müdahaleye alındı. Mahkumun midesindeki 9 pil başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Poşet içerisinde yuttuğu 3 adet jiletin doğal yollarla çıkması beklenecek olan mahkum hastanede yakın takibe alındı.

Kaynak: DHA