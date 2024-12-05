Cezaevinde Kadınların Örtüsü Kesilmişti: Üç İnfaz ve Koruma Memuru Görevden Alındı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Alev Sezen bugün yaptığı açıklamada, "Cezaevine girişte kızlarımızın başörtüsü kesilmiş, mendil kadar bırakılmış, sağa çekseler sol taraflarından sola çekseler sağ taraflarından saçları gözüküyor” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve üç infaz ve koruma memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçu nedeniyle Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı tutukluların, ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında başörtülerinin kesildiği iddiasına ilişkin haberlere dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ikinci maddesinde; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı hüküm altına alınmış olup, ceza infaz kurumlarımızda yürütülen her türlü iş ve işlem anılan mevzuat hükmü doğrultusunda yerine getirilmektedir.

ÜÇ MEMUR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bazı basın yayın organlarında yukarıda yer verilen iddianın yer almasını müteakip, olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından üç infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır.

Ceza infaz kurumlarımızın yönetiminde manevi değerlerimize en üst düzeyde hassasiyet gösterilmekte olup, aksi yöndeki davranışlara asla taviz verilmemektedir. ”

Kaynak: ANKA