Cezaevi Firarisi Polisten Kaçarken Çatı Bacasının Üzerinde Yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu kaçmak isteyen cezaevi firarisi çıktığı evin çatısında bacanın üzerinde yakalanınca cezaevine girmekten kurtulamadı.

Cezaevi Firarisi Polisten Kaçarken Çatı Bacasının Üzerinde Yakalandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve 3 gün önce cezaevinden firar eden B.O.K.(24)’nin yakalanması için çok yönlü çalışmalar başlattı.

Şahsın Canik ilçesinde saklandığı evi tespit edilmesi ile birlikte düğmeye basan polis, şahsı bir ikamette kısturdı. Bu esnada yakalanacağını anlayan şahıs çatı katına doğru kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu sakşandığı binanın çatısındaki bacanın üzerine çıkan B.O.K. burada yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs tıtuklanarak cecaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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